Nijega steekt de draak met Groningen

Publicatie: zo 01 januari 2017 11.07 uur

OPEINDE - De oudjaarsploeg van Nijega had een originele stunt met het kunstwerk dat normaliter zijn vaste stekkie heeft bij Ezumakeeg bij Anjum. Hoewel het bord in Friesland staat, staat er duidelijk op het bord geschreven, 'Er gaat niets boven Groningen'. De mannen in Nijega vroegen zich af of dit wel de bedoeling was en besloten het gehele kunstwerk op te halen en mee te nemen naar hun dorp.

