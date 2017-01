Tientallen jongeren onwel in feesttent

Publicatie: zo 01 januari 2017 04.46 uur

DAMWâLD - Tientallen feestgangers zijn tijdens de jaarwisseling in Damwâld onwel geworden nadat er een ruzie ontstond in de feesttent aan de Badhuswei. Bij deze ruzie tussen een aantal personen kwam een prikkelende stof vrij. Het is nog onduidelijk waarmee dit gebeurde. Jongeren speculeren over pepperspray, traangas of een gebroken flesje met inhoud. De politie onderzoekt de zaak en er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht.

Het incident vond rond 3.30 uur plaats en drie ambulances en de brandweer van Damwâld zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Later kwam ook het Rode Kruis assisteren.

Tientallen feestgangers hadden - nadat de prikkende stof vrijkwam - last van prikkelende ogen of ademhalingsproblemen. Bij de meeste jongeren was het probleem vrij snel voorbij nadat ze buiten de feesttent kwamen. Uiteindelijk zijn 23 jongeren door de hulpverlening opgevangen in sporthal de Boppeslach, nabij de feesttent. De slachtoffers met ademhalingsproblemen werden volgens de jongeren als eerste geholpen. Al vrij snel ging het met iedereen weer goed en uiteindelijk konden alle jongeren na enkele uren de sporthal zelfstandig weer verlaten.

De muziek in de feesttent is na het incident kortdurig stilgelegd maar werd na een uur weer hervat.

