Caravan in de hens gezet in Oudwoude

Publicatie: zo 01 januari 2017 03.12 uur

OUDWOUDE - Tijdens de jaarwisseling is op de Jan Binneswei in Oudwoude een caravan in brand gezet. De brandweer moest rond 1.50 uur uitrukken om de brand te blussen. De caravan stond midden op de weg en was vol gestopt met afval zodat het goed brandde.

Na enige tijd was de brand geblust en heeft de gemeente de sloopcaravan opgehaald. De politie was met meerdere eenheden aanwezig zodat de brandweer hun werk veilig kon uitvoeren.

