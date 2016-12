Rustige jaarwisseling Noord-Oost FryslÃ¢n

Rustige jaarwisseling Noord-Oost Fryslân

Publicatie: zo 01 januari 2017 01.55 uur

DOKKUM - De jaarwisseling is voor zover bekend in Noord-Oost Fryslân rustig verlopen. Op een aantal plaatsen waren vreugdevuren waar bewoners van de dorpen zich verzamelden om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Tussen Lioessens en Morra was, net als vorig jaar, het grootste vreugdevuur in Noord-Oost Fryslân. Ondanks de mist was het vreugde vuur van ver te zien.

Rondvliegend vuur zorgde er overigens voor dat de bewonders van een boerderij aan de Garewei in Lioessens de brandweer alarmeerden omdat er grote brokken vuur op het dak van de boerderij terechtkwamen. De brandweer van Anjum heeft een controle uitgevoerd, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

