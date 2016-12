Frijsteat haalt mega melkbussen naar Drachten

Publicatie: zo 01 januari 2017 01.45 uur

DRACHTEN - Frijsteat Folgeren heeft als nieuwjaarsstunt mega-melkbussen naar Drachten gehaald. De zes meter hoge melkbussen, stonden langs de A58 bij Wouw in de provincie Noord-Brabant. De oudejaarsploeg koos dit jaar als thema 'de crisis in de melkveehouderij'. De slechte verdiensten in de melkveehouderij was aanleiding om de enorme melkbussen tijdelijk naar Drachten te brengen.

De melkbussen Kobus en Kwiebus werden al op zaterdagochtend 24 december in alle vroegte opgehaald. De gevaartes van 2000 kilogram moesten een afstand van 350 kilometer naar Drachten afleggen onder een dekzeil.

Wouw Promotie, die destijds de melkbussen aan de bevolking schonk, was in kennis gesteld. Voorzitter Ruud van Dijk twijfelde wel even zo laat hij BN De Stem weten: "Maar we zagen het bij nader inzien als een soort bedankje aan de provincie Friesland, die de Wouwse zuivelindustrie eigenlijk op de kaart hebben gezet."

De melkbussen zullen op nieuwjaarsdag te zien zijn bij Vreewyk en in de loop van volgende week keren de bussen weer terug naar Brabant.