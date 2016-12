LeGiO mascotte duikt op in Drentse Vledder

Publicatie: zo 01 januari 2017 01.30 uur

GROOTEGAST - Hij had zomaar in Drachten of in Opeinde kunnen staan. Maar het is niet het geval. De LeGiO mascotte van het museum in Grootegast is meegenomen door de oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder. Zij zijn verantwoordelijk voor de verdwijning van de levensgrote LEGO pop.

In de nacht van dinsdag 20 december op woensdag 21 december haalden de bestuursleden van De Oliebol het beeld van het terrein van het museum en namen het mee naar Vledder. Hoe de mannen het beeld van 2,5 m hoog en 1,5 m breed het terrein af hebben gekregen, blijft een groot geheim.

De oudejaarsvereniging was de laatste jaren verantwoordelijk voor markante stunts, om hiermee een actualiteit aan het dorp en beleidmakers aan te kaarten of om actie te voeren voor een bepaald onderwerp waar de vereniging voor of tegen is in het dorp. Dit jaar stelde de vereniging het vrijwilligerswerk en de samenwerking tussen verenigingen aan de kaart. In december werd er in Vledder een Scandinavische fair georganiseerd door een samenwerking van 15 verschillende verenigingen. Aangezien LEGO een Scandinavisch merk is, zagen de mannen van de oudejaarsvereniging hier een mooi object in.

In de nieuwjaarsnacht werd het beeld, genaamd ‘Noppie’, aan het dorp getoond tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest. Op nieuwjaarsdag wordt het beeld nogmaals aan de inwoners van het Drentse dorp getoond om deze ook aan de inwoners te laten zien die niet in staat waren om naar het nieuwjaarsfeest te komen.

Op nieuwjaarsdag wordt er contact met het museum gezocht, betreft het terugplaatsen van 'Noppie' in Grootegast. Begin deze week zal op social media bekend worden gemaakt wanneer de terugplaatsing plaatsvindt.

Oudejaarsvereniging De Oliebol bestaat sinds 1994 en heeft al vele opmerkelijke verdwijningen op haar naam staan, zo werden eerder de 'All You Need is Love caravan' ontvreemd en had de vereniging het grote boegbeeld 'Kos met de Snor' uit het Land van Ooit weggehaald. Vijf jaar geleden 'stuntte' de vereniging met de ontvreemding van een enorme F104 Starfighter van luchtvaartmuseum Deelen bij Arnhem.