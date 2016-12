Traditionele carbidschieten in de regio

Publicatie: za 31 december 2016 19.03 uur

TWIJZEL -

Het traditionele carbidschieten is op oudejaarsdag in Friesland op verschillende plekken weer begonnen.

Onder meer in de volgende dorpen/streken worden melkbussen met carbid afgeschoten: Veenwouden, Kootstertille, Opperkoaterswei, Drogeham, Hamsherne, Skieppedrifte, ’t Wytfean, Jistrum, ’T Wyldpaad, de Wedze en Twijzel.

In laatstgenoemde dorp - Twijzel - wordt voorts niet alleen met melkbussen carbid afgeschoten, maar ook met heuse "kanonnen".

Hierbij een fotoreportage van het carbidschieten in de regio.

