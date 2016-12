Knallen in K'pomp, Oudwoude, W'geest en Buitenpost

Publicatie: za 31 december 2016 17.53 uur

KOLLUMERPOMP - In een weiland aan de Foijingaweg in Kollumerpomp werd ook geknald met melkbussen. Er lagen 20 melkbussen op een rij, hierbij had de jeugd het ook gezellig in een partytent en muziek. Veel mensen uit het dorp kwamen kijken en jong en oud deed mee.

In Westergeest lagen in een weiland bij de brug 75 melkbussen. Veel mensen uit de wijde omgeving kwamen een kijkje nemen, ook hier was het net als op de andere plaatsen gezellig druk.

Aan de Allemawei in Oudwoude werd dit jaar ook geknald. In een weiland lagen een 20 - tal bussen op een rij.

Op het industriegebied aan de Newtonstraat in Buitenpost werd ook met carbid geknald, in een grote tent kon iedereen even mee genieten onder het genot van een drankje.

