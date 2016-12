Carbidschieten op de Streek in Terwispel

Publicatie: za 31 december 2016 17.16 uur

TERWISPEL - Op de Streek in Terwispel is op Oudejaarsdag het jaarlijkse carbidschieten begonnen. De hele middag ging de ploeg door met rond de twintig melkbussen en een kanon.



Met de luide knallen worden volgens het volksgeloof de boze geesten verjaagd. Carbidschieten is in de hele provincie Friesland al heel lang een traditie. De laatste jaren wordt het ook buiten de provincie steeds populairder. Carbidschieten is in verhouding dan ook stukken goedkoper dan echt vuurwerk.

