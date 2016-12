Carbidschieten in dorpen Dongeradeel

Publicatie: za 31 december 2016 16.50 uur

METSLAWIER - In veel dorpen in Noord-Oost Fryslân zijn carbidschieters op oudjaarsdag weer actief. In enkele dorpen in Dongeradeel nam WâldNet een kijkje. In het fotoverslag foto's van de carbidploegen van Engwierum, Lioessens, Oosternijkerk, Ternaard, Metslawier en Niawier.







FOTONIEUWS