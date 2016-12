Carbidploeg Ee viert 50-jarig bestaan

Publicatie: za 31 december 2016 15.35 uur

EE - De carbidploeg in Ee viert Oudejaarsdag haar 50-jarig bestaan. Burgemeester Marga Waanders deed rond tien uur de officiële handeling door één van de 150 opgestelde carbidbussen af te schieten.

Al 50 jaar is het schieten met carbid in Ee een traditie. Met zo'n 150 melkbussen en 130 deelnemeres werd er stevig geknald in Ee. Voor deze bijzondere dag waren ook reünisten uitgenodigd. Een speciale gast was Johan Haaksma die vanuit Canada overkwam met zijn Canadese vrouw om het jubileum bij te wonen.

Ook kwam het NOS jeugdjournaal langs om opnames van het carbidschieten in Ee te maken. Hierbij werden onder andere de twee jongste deelnemers Marten Woude en Demi Hoekstra gevolgd.







Bekijk video

FOTONIEUWS