Papiercontainer in brand door vuurwerk

Publicatie: za 31 december 2016 15.00 uur

BURGUM - Een papiercontainer aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum is op Oudejaarsdag in brand gevlogen. Volgens een buurtbewoner waren kinderen in de omgeving aan het spelen met vuurpijltjes. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van de brand.

De brandweer van Burgum hoefde niet ver te reizen nadat ze om 14.33 uur werden gealarmeerd. De papiercontainer bevond zich tegenover de brandweerkazerne op zo'n 100 meter afstand. De brandweerlieden hebben de brand geblust.

