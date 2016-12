Carbidschieten in Kollum

Publicatie: za 31 december 2016 13.12 uur

KOLLUM - Rond 5:00 uur waren oudejaarsochtend de eerste carbid knallen in Kollum al te horen. Een paar uren later waren op verschillende plaatsen in Kollum ploegen actief met hun melkbussen. Zo stond er een groep langs het bedrijventerrein Jumaheerd en bij de Dwarsried en ook in een weiland aan De Anjen, hier werd volop geknald.

Sommige ploegen hadden ook gereedschap mee om zich van een warme hap te voorzien en ook werd er op oliebollen getrakteerd. Er kwamen zoals elk jaar weer veel mensen een kijkje nemen bij de verschillende ploegen.

