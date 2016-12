Auto vliegt in de sloot, bestuurder gewond

Publicatie: za 31 december 2016 13.08 uur

TERNAARD - Een automobilist is zaterdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Holwerterdyk bij Ternaard. De bestuurder reed vanaf Holwerd richting Ternaard toen hij de macht over het stuur verloor. Een bushokje en een elektriciteitskastje werden geraakt en de auto kwam achterstevoren in de sloot tot stilstand.

Het ongeval vond plaats omstreeks 12.45 uur op de kruising met de Fiskbuorren. De brandweer van Ternaard is ter plaatse gekomen en heeft geholpen om de bestuurder uit het voertuig te halen. Hij was aanspreekbaar en kon zelf lopen. Ook een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.