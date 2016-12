Twee gewonden bij carbidschieten

Publicatie: za 31 december 2016 11.00 uur

BROEKSTERWâLD - Bij het carbidschieten zijn zaterdagochtend twee personen gewond geraakt. Dit gebeurde in Broeksterwâld en Mûnein. In Broeksterwâld werd het slachtoffer geraakt door het deksel van een melkbus. Hij raakte zwaargewond en hij is met verwondingen aan het gezicht overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het carbidschieten in Mûnein knalde een melkbus uit elkaar waarbij een persoon gewond raakte. Deze omstander raakte gewond aan het been. Ook hij is overgebracht naar het ziekenhuis.