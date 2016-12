Inbreker gepakt na inbraak in Drachten

Publicatie: vr 30 december 2016 23.06 uur

DRACHTEN - Een inbreker is vrijdagavond door de politie gepakt nadat hij een inbraak had gepleegd in een woning aan de Rietpol in Drachten. De inbraak vond om 18.20 uur plaats en de politie is daarop ter plaatse gekomen. Tijdens het gesprek met de bewoner kwam er volgens de politie een locatie naar voren waar de inbrekers zouden zijn.

Twee verdachte personen werden even later aangetroffen op de Stationsweg en Tramlaan. Ze begonnen weg te rennen bij het zien van de politie. De politie wist één verdachte aan te houden terwijl de andere succesvol wist te vluchten via het parkeerterrein van de Jumbo/Aldi. Op de Stationsweg en Tramlaan werden later meerdere goederen aangetroffen die (deels) bij de inbraak aan de Rietpol buit waren gemaakt.

De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de verdachte.