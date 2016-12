BMW uitgebrand in Burgum

Publicatie: vr 30 december 2016 20.50 uur

BURGUM - Een BMW is vrijdagavond uitgebrand aan de Burgemeester van Panhuyslaan in Burgum. De brand werd rond 19.35 uur ontdekt. De brandweer van Burgum is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

De oorzaak van de brand is onbekend maar vuurwerk wordt door de brandweer niet uitgesloten als mogelijke oorzaak.