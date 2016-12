Hotelkamerinbreker (17) gepakt bij veerboot

Publicatie: vr 30 december 2016 15.07 uur

SCHIERMONNIKOOG - Een zeventienjarige inbreker uit Blaricum is deze week op Schiermonnikook tegen de lamp gelopen omdat hij met een gestolen bankpas betaalde terwijl hij ook wel gestolen contant geld op zak had. Hij betaalde 'contactloos' in een supermarkt en de eigenaar van de pinpas zag de transactie voorbijkomen. Camerabeelden van de dief leidden uiteindelijk tot de aanhouding.

De inbraken vonden plaats in een hotel aan de Badweg op het eiland. Er was dinsdagmiddag op drie hotelkamers ingebroken. Er werden onder andere twee portemonnees en een bluetooth speaker weggenomen. Verder was er woensdagochtend een geldbedrag vanuit een kantoorruimte van het hotel buitgemaakt. De dief kon vermoedelijk de hotelkamers betreden met een sleutel welke hij had weggenomen van één van de schoonmaaksters.

Dankzij één van de gedupeerden kon de politie de dief dezelfde week al in de kraag vatten. De gedupeerde belde de politie nadat er contactloos was betaald met de gestolen pinpas bij de supermarkt. Agenten hebben gelijk de bewakingsbeelden bekeken en konden op deze manier foto's uitprinten van de verdachte. Er is vervolgens gepost bij de veerboot die even later zou vertrekken naar de vaste wal. Daar liep de 17-jarige tegen de spreekwoordelijke lamp. Hij werd door de politie aangehouden en tijdens de fouillering troffen agenten een geldbedrag aan dat overeenkwam met het weggenomen geld uit het kantoor.