Ondernemers omarmen door brand getroffen gezin

Publicatie: vr 30 december 2016 10.34 uur

SURHUISTERVEEN - Een groot aantal ondernemers heeft hun handen uit de mouwen gestoken voor Alie Schriemer Bouwer en haar man Bob. Ze werden tijdens de kerstdagen getroffen door een woningbrand aan de Stikker in Surhuisterveen. Door de brand hadden ze plotseling niks meer en moesten ze elders overnachten.

In het dorp werden Alie en haar man warm onthaald. Terwijl ze een aangeboden visje aan het eten waren bij Rauwerda Vis kwam er een dame binnen van Fokkinga Mode. Ze werden uitgenodigd om een compleet nieuwe outfit uit te zoeken. "Ook mijn man mocht een nieuwe outfit uitzoeken bij een Leads mode" zo laat Alie weten op Facebook.

"Maar dat was nog niet genoeg, we mochten bij Huisman Schoenen twee paar schoenen uitzoeken." Kapsalon In Kappers bood een knipbeurt aan en zo klopte de ene na de andere ondernemer aan om het stel door de tijd te helpen. "Zelfs bij de verzekering waren ze emotioneel. Hij had dit nog nooit meegemaakt" zo schrijft Alie. "En we gaan volgende week ook nog stampot eten bij It Stee. Lieve mensen nogmaals bedankt, we binne der suver foarwei."

De hulpactie werd op touw gezet door Gerrie Rauwerda. Hij vroeg alle bedrijven om te gaan helpen en hij laat weten dat hij kippenvel kreeg van de respons. "Ze zeiden allemaal, ja Gerrie we helpen mee." Gerrie laat verder weten aan Alie en Bob: "Het was voor mij heel belangrijk dat jullie met een nieuwe frisse start 2017 ingaan. En die glimlach van jullie is onbetaalbaar."