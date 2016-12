Politie haalt schaap van de Lauwersseewei

Publicatie: vr 30 december 2016 10.07 uur

RINSUMAGEAST - Een loslopend schaap is donderdag door omstanders en de politie van de Lauwersseewei (N361) bij Rinsumageast gehaald. De agenten waren gealarmeerd door getuigen die het schaap op de autoweg zagen lopen.

Gezamenlijk wisten ze het schaap in de politieauto te duwen. De politie heeft het schaap daarna naar een veilige plek gebracht. Tijdens de reddingsactie was er enige tijd hinder voor het doorgaande verkeer. Het schaap is in elk geval weer veilig.