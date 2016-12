Vrouw ziet twee inbrekers aan voeteneind bed

Publicatie: do 29 december 2016 22.39 uur

DRACHTEN - Een bewoonster van een woning aan de Wimerts in Drachten kreeg woensdagnacht de schrik van haar leven. Rond 3.30 uur werd ze wakker en zag twee inbrekers aan het voeteneind van het bed stonden.

Ze begon te gillen en het duo is daarop de woning uitgevlucht. De vrouw was hevig geschrokken. In de ochtend ontdekte ze dat de voordeur was geforceerd zodat de inbrekers binnen konden komen. Er zijn een hoop sieraden gestolen. De vrouw heeft aangifte bij de politie gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek.