17 koopcontracten De Peinder Mieden getekend

Publicatie: do 29 december 2016 22.34 uur

DRACHTEN - Het afgelopen jaar zijn er diverse stappen gezet bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Peinder Mieden bij Opeinde. Inmiddels telt de kopersvereniging 26 leden en donderdag hebben 17 van die leden een handtekening gezet onder de koopakte.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 meer leden volgen. Naast de eigenaar van de kavel worden de kopers automatisch eigenaar van 1/45 deel van het omliggende natuurgebied. 'Wonen in je eigen natuur' is niet voor niets het motto van dit project. De schep gaat de grond in als er voldoende grond verkocht is, en als het bestemmingsplan vastgesteld is. Dit is waarschijnlijk in de loop van 2017.

Op zaterdag 7 januari 2017 tussen 9.00 en 12.00 uur houdt de Kopersvereniging De Peinder Mieden een Open Inschrijving in het ijsbaangebouw aan de Hegewei in Opeinde, waar een optie kan worden genomen op de laatste 12 kavels in fase 2. Fase 1 is inmiddels vol. Belangstellenden kunnen bij de open inschrijving lid worden van de kopersvereniging door betaling van inschrijfgeld van 500 euro. Direct daarna ontvangt het nieuwe lid het inschrijfbewijs mét het recht op de koop van een kavel.

Daarna kan het nieuwe lid meteen in het gebied een kavel uitzoeken, er is een kaveltekening beschikbaar. Uiteraard is het bestuur van de Kopersvereniging aanwezig om alles te vertellen over het plan, de natuur en de voorwaarden. Leden van de vereniging gaan graag met belangstellenden op pad om de mooie natuur te laten ervaren. De start van de wandeling is rond 10.00 uur vanaf het ijsbaangebouwtje aan de Hegewei.

Tussen Opeinde en Drachten wordt de komende jaren het unieke woon- en natuurproject gerealiseerd in een bijzonder singellandschap. Er is plaats voor maximaal 45 energieneutrale woningen. De kavels zijn circa 1000 vierkante meter groot en kosten 178.400 euro inclusief belastingen. De Kopersvereniging De Peinder Mieden ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Smallingerland het 90 hectare groot gebied. Ruim 80 hectare blijft onbebouwd en wordt een openbaar toegankelijk natuurgebied.

