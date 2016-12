Omstanders halen fietsendief onderuit

Publicatie: do 29 december 2016 15.00 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige fietsendief uit Drachten is donderdagochtend niet ver gekomen. Nadat hij op de Zuiderbuurt in Drachten een racefiets stal, kwam hij niet ver. De eigenaresse sloeg alarm en ondernemer Douwe Beintema en winkelend publiek reageerden op haar geschreeuw. Ze wisten de dief tegen te houden waarbij hij ten val kwam. Hij is daarna vastgehouden totdat de politie kwam.

De politie van Drachten juicht de actie tegen de fietsendief toe: "Perfecte actie door een ondernemer en het winkelend publiek!" De actie werd gefilmd door een beveiligingscamera en is dankzij de beelden terug te zien. De fietsendief is een 'bekende' van de politie.

De dief zag zijn kans schoon toen de eigenaresse van de fiets bij Doppio aan het Museumplein een kopje koffie ging drinken. De wielrenster uit Tegelen had de racefiets niet op slot staan. Vanuit de zaak zag ze plotseling een man op haar fiets springen en wegfietsen. Ze is daarop naar buiten gerend en heeft om hulp geschreeuwd. Ze heeft de man zo'n kilometer lang lopend achtervolgd totdat hij in de kraag werd gevat.

De Drachtster politie was zo blij met de inzet van de omstanders dat besloten werd de video online te zetten. De politie: "Onze zeer gemeende complimenten voor iedereen die heeft geholpen bij deze aanhouding!"

De man is ingesloten voor verhoor en onderzoek. Hij zit op dit moment nog vast. De fiets is meteen weer teruggegeven aan de opgeluchte eigenaresse.