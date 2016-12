Drachtster 'puppyhandelaar' weer vrij

Publicatie: do 29 december 2016 14.41 uur

DRACHTEN - De 20-jarige Drachtster die een illegale handel in puppy's in Holwerd had, is donderdag vrijgelaten door de politie. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Hij mag zijn strafproces in vrijheid afwachten.

De verdachte werd op 12 december door de politie opgepakt in een loods aan de Grândyk in Holwerd. De politie trof hier 23 dode puppy's en 4 konijnen in een vriezer aan. Verder werden er in totaal negen pups en zestien volwassen honden door de politie aangetroffen.

Uit onderzoek bleek dat een groot deel van de pups uit Oost-Europa kwamen en onder slechte omstandigheden werden gefokt en geen inentingen kregen. Meerdere, door de 20-jarige verdachte verkochte pups, stierven kort na de verkoop.