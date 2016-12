Brandende peuk op arm vriendin gedrukt: celstraf

Publicatie: do 29 december 2016 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige ex-inwoner van Drachten die in augustus 2013 een brandende peuk op de arm van zijn toenmalige vriendin uitdrukte, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 82 dagen cel. Dat betekent dat de man niet opnieuw de cel in hoeft. De opgelegde straf is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

Tijdens een ruzie had de man een brandende sigaret op de arm van zijn vriendin gedrukt. Daar bleef het niet bij: hij had de vrouw ook een aantal kopstoten gegeven -volgens het slachtoffer zeker 15 keer-, haar aan de haren getrokken en haar met een volle colafles geslagen. De man had die avond GHB gebruikt. Zijn vriendin had zich ook niet onbetuigd gelaten, de verdachte had zelf ook aangifte gedaan van mishandeling.

Het was niet het enige feit waarvoor de man zich twee weken geleden voor de rechter moest verantwoorden. In 2014 heeft hij zich verschillende malen schuldig gemaakt aan diefstal. Op 29 oktober 2014 was hij tegen de lamp gelopen, nadat hij op de Michaelsberg in Drachten een autokraak had gepleegd. Destijds woonde hij in Haulerwijk.

Verder pikte hij fietsen, schilderijen, een tuinbeeld en -uit de woning van een kennis- een televisietoestel. Hij gebruikte destijds drugs en hij was verslaafd aan kalmeringsmiddelen. De man woont nu in de crisisopvang van Zienn in Burgum. Vanwege de ouderdom van de feiten en omdat hij sinds oktober 2014 niet meer met de politie in aanraking is gekomen, stuurde de rechtbank hem niet opnieuw naar de gevangenis.