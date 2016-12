Vader en zoon opgepakt voor handel in vuurwerk

Publicatie: do 29 december 2016 13.04 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft in een onderzoek naar de handel in vuurwerk twee inwoners van Oosterwolde van 49 en 16 jaar aangehouden. In de woning van deze twee vonden agenten zo'n 100 kilo aan vuurwerk, waarvan een groot deel als illegaal te boek staat. Het vuurwerk werd in beslag genomen en vernietigd.

Bij de politie was anonieme informatie binnen gekomen dat een vader en een zoon uit Oosterwolde in vuurwerk zouden handelen. De vader en zoon zijn afgelopen week door de politie aangehouden. Na verhoor werd tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk, waarvan een groot deel illegaal was, stond opgeslagen in een kamertje waar ook kinderen speelden. Gezien de hoeveelheid vuurwerk en het soort, onder andere lawinepijlen en cobra's, een gevaarlijke situatie.

Eerder deze week werd in Haulerwijk ook al veel illegaal vuurwerk in beslag genomen.