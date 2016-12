50.000ste bezoeker Bunkermuseum Schiermonnikoog

Publicatie: do 29 december 2016 12.35 uur

SCHIERMONNIKOOG - Bij het open gaan van het Bunkermuseum, kon het bestuur woensdag de 50.000ste bezoeker verwelkomen. Dit was mevrouw Gelbrig Weijer en haar partner uit Purmerend. Ze kregen een bos bloemen, het boek 'Het Treintje' en een jaar lang een gratis donateurschap aangeboden.

Het Bunkermuseum Schlei is op 11 juni 2009 geopend. In datzelfde jaar kon al de 5.000ste bezoeker worden verwelkomd en een jaar later, in oktober, de 10.000ste. Nu na 7 jaar geopend te zijn, is het tijd voor de 50.000ste bezoeker aan het museum.

Het Bunkermuseum wordt geëxploiteerd door de Stichting Bunkermuseum Schlei. De stichting heeft tot doel het verzamelen en bewaren en tentoonstellen van goederen en kennis over de Tweede Wereldoorlog op het eiland Schiermonnikoog. De goederen en andere materialen worden tentoongesteld in de Seeburgbunker, tijdens de Tweede Wereldoorlog de communicatiebunker in de radar stelling/dorp Schlei. Vanuit deze bunker werd de radar informatie doorgeseind naar de vliegbasis Leeuwarden waar jagers van de Luftwaffe gestationeerd stonden.

Nieuwe Expositie

Vanaf mei 2017 is er in het Bunkermuseum Schlei een nieuwe expositie te zien; de reddingsboot in oorlogstijd. Naast verhalen over de reddingsacties, zullen verschillende voorwerpen en modellen te toon gesteld worden.