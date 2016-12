Trio tankt zonder te betalen, in Groningen gepakt

Publicatie: do 29 december 2016 10.22 uur

TERWISPEL - Een drietal uit Groningen heeft maandagnacht rond 3.30 uur getankt zonder te betalen bij een tankstation aan de snelweg A7 bij Terwispel. De pompbediende heeft de politie gealarmeerd en kon doorgeven dat het een grijze Opel betrof die richting Groningen reed. Het kenteken, dat de pompbediende had genoteerd, bleek te horen bij een grijze Opel. Echter bleek uit onze systemen dat de kentekenplaten op 24-12-2016 gestolen waren.

De politie is vanuit Drachten richting Groningen gereden en de agenten zagen vlak voor het Julianaplein een grijze Opel rijden. Met behulp van de collega's in Groningen is de auto aan de kant gezet op de N370 (Laan 1940-1945) te Groningen. In de auto zaten personen die aan het signalement van de pompbediende voldeden. Alle drie inzittenden zijn aangehouden ter zake diefstal brandstof. In de auto is ook nog een jerrycan met brandstof aangetroffen welke mogelijk ook van diefstal afkomstig is.

Het drietal uit Groningen ,twee mannen en een vrouw, van 29, 33 en 21 jaar zijn ingesloten te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. De auto en jerrycan zijn in beslag genomen.