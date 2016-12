Vingers afgehakt door kapmes: 1,5 jaar cel

Publicatie: wo 28 december 2016 15.56 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Drachtster die bij een vechtpartij in de Geelgorsstraat een 33-jarige plaatsgenoot bijna van twee vingers beroofde, is woensdag wegens een poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Door met een vlijmscherpe machete om zich heen te zwaaien nam de Drachtster volgens de Leeuwarder rechtbank het risico dat hij het slachtoffer levensgevaarlijk zou kunnen verwonden.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een celstraf van 3,5 jaar waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Het uiteindelijke vonnis viel lager uit: de rechtbank hield sterk rekening met de stoornis van de verdachte. De man heeft ADD, waardoor hij snel overprikkeld raakt. Door die stoornis kan hij de gevolgen van zijn daden niet goed overzien. De rechtbank bepaalde dat hij zich moet laten behandelen. Hij komt onder toezicht van de reclassering.

De Drachtster kreeg op 14 augustus ruzie tijdens een feestje op de buurt. Tijdens een potje sparren met het latere slachtoffer zou hij een elleboogje hebben uitgedeeld. Toen de broer van het slachtoffer verhaal kwam halen, liep het volledig uit de hand. De verdachte zou een klap met een schop op het hoofd hebben gehad. Nadat de buurman had getracht hem te kalmeren, kwam de Drachtster met een machete naar buiten. Hij zwaaide om zich heen en raakte het slachtoffer.

Die had met zijn hand zijn gezicht beschermd. De man had eerst niet in de gaten dat hij gewond was, tot hij zag dat twee vingers van zijn linkerhand erbij hingen. Een getuige zag de vingers 'aan een velletje' hangen. De vingers zijn tijdens een zes uur durende operatie weer aan elkaar gezet. Het slachtoffer heeft nog altijd last van stekende pijnen aan zijn hand. De verdachte moet hem een schadevergoeding van 8618 euro betalen.