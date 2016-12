Eindejaarsactie laptops bij OkÃ©-PC

Eindejaarsactie laptops bij Oké-PC

Publicatie: wo 28 december 2016 14.30 uur

BURGUM - De laatste week van het jaar is het traditiegetrouw actieweek bij Oké-PC Fryslân. Deze keer geven we eindejaarsloten kado bij aanschaf van een laptop!

Laptops tot € 600: half eindejaarslot kado!

Laptops boven € 600: héél eindejaarslot kado!

Oké-PC is Asus Premium dealer en levert zo'n 40 verschillende modellen uit voorraad in de winkels in Burgum en Dokkum. Er zijn diverse modellen in iedere prijsklasse. Een aantal laptops hebben een snelle SSD-schijf én een traditionele vaste schijf voor opslag van uw foto- en videomateriaal.

Een greep uit ons assortiment:

Asus laptop X540

Intel Core i3 processor

15,6" HD scherm

4 GB, 500 GB harddisk

Normaal €499, nu voor maar €449

+ gratis half eindejaarslot!

Lenovo G70-80 laptop

Intel Core i5 processor

17,3" HD+ scherm

4 GB, 1 TB harddisk

Normaal €649, nu voor maar €599

+ gratis half eindejaarslot!

Asus laptop F555LA DM2632T

Intel Core i5-5200U processor

15.6" Full HD scherm

4 GB geheugen, 256 GB SSD

Voor slechts €729

+ gratis eindejaarslot!

Asus laptop X541UA XO012T (zilver)

intel Core i7-6200 processor

15,6" scherm

8 GB, 256 GB SSD

Nieuw binnen €685

+ gratis eindejaarslot!

Asus laptop R753UX T4160T

Intel Core i7-6500 processor

17,3" Full HD scherm

8 GB, 128 GB SSD, 500 GB harddisk

NVIDIA GTX950 grafische kaart

Voor slechts €999

+ gratis eindejaarslot!

Asus N752VX GC089T (aluminium)

intel Core i7-6700 processor

17,3" Full HD scherm

8 GB, 256 GB PCIe X4 SSD, 1 TB hdd

NVIDIA GTX950 grafische kaart

Uit voorraad leverbaar €1299

+ gratis eindejaarslot!

Alle laptops zijn uitgevoerd met Windows 10 en voorzien van 2 jaar garantie.

Over Oké-PC Fryslân

Oké-PC Fryslân bestaat alweer 22 jaar en is actief op diverse vlakken van de ICT. Er is sinds 5 jaar ook een vestiging in Dokkum met een eigen eigen technische dienst.

"Naast laptops leveren wij ook kant-en-klare computers en pc's op maat.

Ons zusterbedrijf XS telecom levert mobiele telefoons en abonnementen.

Voor bedrijven en scholen verzorgen wij professionele ICT-diensten."

vestiging Burgum:

Westersingel 49

9251 HG Burgum

vestiging Dokkum:

Aalsumerpoort 10

9101 JL Dokkum

telefoon 0511-200200

Klik hier voor de eindejaarsactie

http://okepc.nl/hard-en-software/99-eindejaarsactie-laptops

