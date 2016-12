70 kilo vuurwerk in beslaggenomen in Haulerwijk

HAULERWIJK - De politie heeft dinsdagavond in een woning in Haulerwijk ruim 70 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor dankzij een anonieme tip.

De 59-jarige bewoner is als verdachte gehoord en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De dozen met illegaal siervuurwerk zullen worden vernietigd.