De Vrolijke Strijders bestaan 20 jaar

Publicatie: wo 28 december 2016 11.54 uur

DROGEHAM - Ze zijn een bekend fenomeen in de regio: De Vrolijke Strijders. Al weer de 20e keer dat ze zo rond Kerst en Oud/Nieuw in de ether te horen zijn. Sinds 1996 zijn ze actief op de 101.5 en de 92.7 Fm van 17 t/m 31 december.

Ongeveer twaalf dj's zijn de komende dagen 24 uur actief in de weer om plaatjes te draaien. Ze draaien vele soorten muziek. Veelal wat aangevraagd wordt, de verzoekjes stromen binnen: Nederlandstalig en Frysks wordt er gedraaid. Maar ook Duits en Frans is geen uitzondering. Publiek is welkom op het sportpark it Doltsje in Drogeham om met eigen ogen te zien wie achter de knoppen zit.

Twintig jaar is natuurlijk niet niks en daarom is er 28 december een reünie georganiseerd. Hoe gaat het nu tegenwoordig, en hoe ging dit 20 jaar geleden in het piratenleven. Om 12 uur trapt de eerste dj af en worden alle leuke herinneringen in die 20 jaar gebeurd zijn, besproken. Met interviews en natuurlijk de oud dj's weer achter de knoppen beleven we de tijden van weleer. Deze dag zal in het teken staan van één al gezelligheid met het team oud teamleden, live muziek van af 17.00 uur en mensen die betrokken zijn geweest met De Vrolijke Strijders.

FOTONIEUWS