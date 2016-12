Lijn 20 met stenen bekogeld in Drachten

Publicatie: wo 28 december 2016 10.00 uur

DRACHTEN - Een bus van Arriva is dinsdagnacht met stenen bekogeld door jongeren. Dit gebeurde rond 0.10 uur op de Splitting in Drachten. De buschauffeur stopte gelijk zijn bus en getuigen konden hem vertellen dat vandalen nabij een steeg de stenen hadden gegooid. Volgens de getuigen zou eerder op de avond ook een auto geraakt zijn door de steengooiers.

De buschauffeur laat weten: "Ik reed met lijn 20 vanaf het Van Knobeldorffplein richting Transferium Oost nabij vd Valk. Bij halte de Splitting stapte de laatste passagier uit. Ik trek op, en ineens een hele harde knal. Ik heb de bus stilgezet en zag dat het raam, net voor de achterdeuren er uit was. Ik dacht eerst dat ik iets had geraakt. Toen draaide ik me om en zag ik dat het raam aan linkerzijde tegenover het kapotte raam rechts ook kapot was. Ik ben de bus uitgestapt en ontdekte vervolgens het laatste kapotte raam op de rechter zijkant."

Bij het incident met de bus is niemand gewond geraakt. De bus zelf reed op het moment 'buiten dienst' en zonder passagiers. Medewerkers van de gemeente Smallingerland zijn enige tijd bezig geweest het wegdek weer glasvrij te maken. De chauffeur heeft aangifte bij de politie gedaan.

