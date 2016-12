Brandweer redt paard uit sloot

Publicatie: di 27 december 2016 19.08 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost moest dinsdagmiddag in actie komen voor een paard in de sloot. Achter een woning aan 't West in Buitenpost was een paard in de sloot te terecht gekomen. Het paard was buiten in de paardenbak en was door de door afrastering gevallen en belandde in de sloot.

Het paard is met een kraan weer op het droge getakeld. Het paard was vermoeid, het is onbekend hoe lang het paard in de sloot heeft gestaan. De dierenarts heeft het paard onderzocht.

