Massaal op zoek naar de schat van De Vrije Piraten

Publicatie: di 27 december 2016 17.35 uur

KOLLUMERZWAAG - Op Eerste Kerstdag heeft de populaire zender De Vrije Piraten uit Kollumerzwaag voor de derde maal een schat verstopt in de regio. Hier werd massaal naar gezocht, de schat werd uiteindelijk in Damwoude bij het voetbalveld van vv de Walden gevonden.

Op Tweede Kerstdag werd een tweede schat verstopt. Om 15:00 uur werd de eerste aanwijzing gegeven en om 17:00 uur de tweede aanwijzing. Dinsdagochtend om 9:00 uur werd de volgende aanwijzing gegeven, hierop volgde elk uur een nieuwe aanwijzing.

Er werd 's ochtends al op Facebook gespeculeerd dat het bij Camping de Simmerwille in de buurt moest zijn. Het werd op de Bounswei in de loop van de dag steeds drukker met auto's en schatzoekers. Eén van de laatste aanwijzingen was: "De schat bevindt zich nabij de kruising waar je naar Zwagerbosch,Twijzelerheide, Kollumerzwaag en De Westereen kunt". Hierop gingen de mensen massaal naar Spoarbuorren Noord, waar volop werd gezocht in weilanden en bossen. Uiteindelijk is de schat dinsdagmiddag gevonden door Jan Durk, hij ontving de 250 euro. Wederom een geslaagde actie van De Vrije piraten uit Kollumerzwaag.

FOTONIEUWS