Echtpaar Veenstra-Nieuwenhuis 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 27 december 2016 15.45 uur

SURHUISTERVEEN - Loco-burgemeester Harjan Bruining bezocht dinsdag het echtpaar Veenstra-Nieuwenhuis uit Surhuisterveen. Willem Veenstra en Johanna Veenstra Nieuwenhuis vierden die dag dat zij 60 jaar getrouwd zij. De heer Veenstra is geboren op 12 oktober 1933 in Harkema en mevrouw Veenstra-Nieuwenhuis is geboren op 11 oktober 1935 in Kollum. Het echtpaar heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Op 14-jarige leeftijd ging de heer Veenstra aan het werk als huisschilder. Vanaf 1955 tot en met 1993 runde hij samen met zijn echtgenote een viswinkel in Surhuisterveen. Het echtpaar woonde achter de viswinkel, waardoor de zorg voor de kinderen en de huishouding goed te combineren was.

Mevrouw Veenstra is al 52 jaar actief in verschillende koren. Op dit moment zingt ze bij het Oratorium in Drachten. Toneelspelen was een grote hobby van de heer Veenstra. Hij speelde bij de Trochsetters en heeft daarnaast verschillende stukken geregisseerd.

Beide zijn nog in zeer goede gezondheid. Ze wonen zelfstandig, zijn zelfredzaam en tennissen samen nog twee keer per week.