Jacob en Truus Bootsma zijn 65 jaar getrouwd

Publicatie: di 27 december 2016 15.19 uur

BURGUM - De 89-jarige Jacob en 89-jarige Truus Bootsma-Hagenouw uit Burgum vierden dinsdag dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Loco-burgemeester Doeke Fokkema kwam het jubilerende echtpaar dinsdagochtend feliciteren. Dat ging vergezeld van een prachtig bloemstuk.

Jaap Bootsma is geboren op 1 juni 1927 in Sint-Annaparochie. Truus Hagenouw is geboren op 29 mei 1927 in Groningen. Ze leerden elkaar kennen in Appelscha. Dat was in 1947. Beiden waren daar afzonderlijk met vrienden hun vakantie aan het vieren.

Opleiding

Jaap Bootsma verhuisde in 1937 naar Leeuwarden. Daar volgde hij de opleiding bouwkunde aan de HBS. Daarna ging hij in militaire dienst en vertrok voor 3 jaar naar Indonesië. Truus was voor haar trouwen lerares en coupeuse. In de jaren dat Jaap in Indonesië zat werd er veel gecorrespondeerd.

Werk

Jaap begon zijn ambtelijke carrière bij de gemeente IJselmuiden. In 1951 veranderde hij van werkgever en startte als opzichter-tekenaar bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Later werd hij adjunct-directeur bij de dienst Gemeentewerken. Uiteindelijk was hij van 1966 tot 1988 directeur bij diezelfde dienst. Bij de gemeente Tytsjerksteradiel maakte hij in totaal vier burgemeesters mee. Daarnaast was Jaap brandweercommandant en technisch adviseur van de Stichting Rust- en Verzorgingshuizen in de gemeente.

Gezin

Het echtpaar kreeg vier dochters en een zoon. Inmiddels zijn ze de trotse (over)grootouders van dertien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Maatschappelijk actief

Jaap Bootsma is ook voorzitter van het CDA Tytsjerksteradiel (twee bestuursperioden) geweest en maakte hij deel uit van het Sterrenwachtbestuur in Burgum. In 1988 werd Jaap voor zijn vele activiteiten Ereburger van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Truus Bootsma was erg actief in de Culturele-Raad, de Emancipatiecommissie, de Vrouwenraad (NCVB) en de WMO-adviesraad. Daarnaast was zij de 1ste vrouwelijke ouderling.

Het echtpaar maakte veel veranderingen in Burgum en omstreken mee.

Hobby's

Als hobby mag Jaap graag computeren. Zo chatten en skypen ze veel met één van hun dochters die in Bazel woont. Tot slot mogen beiden graag cryptogrammen oplossen.