Dertien auto's bekrast in Drachten

Publicatie: ma 26 december 2016 23.39 uur

DRACHTEN - In de nacht van Eerste naar Tweede Kerstdag zijn er in ieder geval 13 auto's vernield in de omgeving van het Schar, de Klaverweide en de Fabriekslaan te Drachten. Meerdere auto's zijn langs de gehele zijkant of op de motorkap bekrast.

De politie vraagt te reageren, mocht u informatie hebben over de veroorzakers. Bent u in het bezit van een camera of beelden, dan kunt u die doorgeven. Vermeld dan hierbij bvh nummer 2016362934.

