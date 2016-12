Kerstdiner tegen eenzame Kerst

Publicatie: ma 26 december 2016 21.16 uur

KOLLUM - In Pro Rege in Kollum werd op Tweede Kerstdag voor het eerst een kerstdiner verzorgd, voor mensen uit Kollum die anders misschien een eenzame Kerst zouden vieren. Drie dames uit Kollum hebben dit kerstdiner georganiseerd. Samen met vrijwilligers is deze avond prima verlopen.

Alle benodigdheden voor deze avond zijn belangeloos beschikbaar gesteld. Iedereen heeft genoten van het kerstdiner en het samenzijn.