Kortsluiting zorgt voor woningbrand in Surhuizum

Publicatie: ma 26 december 2016 12.46 uur

SURHUIZUM - Kortsluiting heeft op tweede kerstdag gezorgd voor een woningbrand aan de Treaskes in Surhuizum. In de keuken was tussen het plafond kortsluiting ontstaan in de bedrading van de verlichting. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid stellen en hebben in afwachting van de brandweer alvast wat kostbare materialen veilig gesteld. Na aankomst hebben dee brandweerlieden van het korps uit Surhuisterveen het plafond rond de brand verwijderd en zo de brand kunnen blussen.

In de keuken ontstond brand-, en rookschade. Stichting Salvage kwam voor de bewoners ter plaatse om voor hen alvast enige zaken te regelen.

