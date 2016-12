N381 is donderdagnacht afgesloten bij Oosterwolde

Publicatie: ma 26 december 2016 11.30 uur

OOSTERWOLDE - Van donderdag 29 december 19.00 uur tot vrijdag 30 december 06.00 uur is de N381, tussen afslag Nanningaweg (Oosterwolde Noord) en de ovonde Venekoten (Oosterwolde Zuid) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.



Aannemer Gebr. van der Lee maakt dan de aansluitingen in het wegdek van de N381 bij de tunnel Duistereweg. Vanaf vrijdag 6.00 uur rijdt het verkeer, van Drachten tot de Drentse grens, voor het eerst over de nieuwe N381. Begin maart 2017 rondt de aannemer de werkzaamheden aan de tunnel Duistereweg af en krijgt de weg de laatste asfaltlaag.

Eind 2016 is het grootste gedeelte van de nieuwe weg klaar. De verdere verdubbeling tussen Donkerbroek en Oosterwolde is naar verwachting in 2019 klaar.