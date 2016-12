Drachtster StrÃºntocht levert 23.000 euro op

Drachtster Strúntocht levert 23.000 euro op

Publicatie: ma 26 december 2016 10.49 uur

DRACHTEN - De Drachtster Strúntocht die op vrijdagavond 9 december 2016 plaatsvond, was een groot succes. Met méér dan 1200 deelnemers heeft het een bedrag van 23.000 euro opgebracht. Het totale bedrag zal verdeeld worden over De Naturij, Spijkerdorp en Manege 'Onder de Linde' te Beetsterzwaag. Hiermee kunnen zij middelen aanschaffen, die niet uit de regulier daarvoor bedoelde budgetten kunnen komen en toch dringend noodzakelijk zijn.

Met de Drachtster Strúntocht heeft de organisatie de inwoners van Drachten en omgeving kennis laten maken met de monumentale panden naast moderne architectuur, bedrijven, scholen, sport, cultuur, winkels, verborgen straten en de Drachtstervaart. De deelnemers kregen de gelegenheid om binnen te kijken in instellingen en gebouwen, waar men wel altijd langs loopt maar nooit in de gelegenheid is om naar binnen te gaan.

De organiserende serviceclubs Kiwanis, Lions, Junior Kamer De Friese Wouden, Rotary Drachten / De Wouden hebben gezamenlijk hun schouders onder dit project gezet en zijn trots op het bereikte resultaat. Op de route was vermaak in de vorm van zang, dans, acts, cultuur en gedichten. Er waren verder optredens van: Top Secreet, de Four Flutes, Big Band Drachten, Solid Sounds, Shanty Koor “de Peije Sjongers”, Muziektheater Tinto en Mannenzangvereniging Beetsterzwaag.