Twee gewonden bij woningbrand in Surhuisterveen

Publicatie: ma 26 december 2016 01.38 uur

SURHUISTERVEEN - In een woning aan de Stikker in Surhuisterveen woedde zondagnacht een uitslaande brand. De brandweer van Surhuisterveen werd rond 0.55 uur gealarmeerd. Bij de brand zijn de bewoners (een man een vrouw) gewond geraakt. Ze zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Toen de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand aan de zijkant van de woning. Even later breidde het vuur zich ook uit via de voorruit van de woning. De woning liep forse schade op, evenals de andere woning van de 2-onder-1-kap woning. De buren werd geadviseerd de nacht elders door te brengen. Daarop werden enkele huisdieren naar een woning in de buurt gebracht.

De brandweer heeft de brand geblust.

