Kerstzang op de vroege Kerstochtend in Kollum

Publicatie: zo 25 december 2016 12.14 uur

KOLLUM - Het is inmiddels een jarenlange traditie, het Kerstzingen op de eerste kerstochtend in de straten van Kollum. Er werden kerstliederen gezongen bij mensen die het fijn vinden òf nodig hebben om dit jaar de kerstdagen op deze manier te beginnen.

Kerstochtend om zes uur hebben zo'n 18 personen zich verzameld bij Meckama State. Om daarna op de fiets na de opgegeven adressen te gaan om daar enkele Kerstliederen te zingen.

Brassband Wilhelmina begon de route traditioneel bij het kerkje in Augsbuurt en ging via de Westerdiepswal naar de straten in Kollum-Noord.

FOTONIEUWS