Automoblist gewond na 'salto' over sloot heen

Publicatie: zo 25 december 2016 00.30 uur

OPEINDE - Een automobilist is zaterdagavond rond 23.14 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Wâldwei bij Opeinde. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak van de weg. Nadat een verkeersbord omver werd gereden, maakte het voertuig vervolgens een salto door een sloot heen en kwam op de parallelweg tot stilstand.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft ter plaatse een blaastest afgelegd en er was volgens de politie geen alcohol in het spel. Een bergingsbedrijf heeft het wrak weggesleept.