Auto in sloot Wiesterwei Nes

Publicatie: za 24 december 2016 16.15 uur

NES (DONGERADIEL) - Zaterdagmiddag is een man gewond geraakt toen hij met zijn auto op een t-splitsing rechtdoor reed en over een sloot in een weiland terecht kwam.

De bestuurder reed vanuit Wierum over de Hochtswei en reed bij de t-splitsing met de Wiesterwei door onbekende oorzaak rechtdoor. Via een sloot kwam de auto in een weiland tot stilstand. Twee ambulances, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto werd door een bergingsbedrijf geborgen, die hulp kreeg van een tractor die de auto uit het weiland sleepte.

