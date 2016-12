Zakkenroller (16) gepakt in Drachten

Publicatie: za 24 december 2016 14.50 uur

DRACHTEN - Diverse mensen zijn vrijdagnacht bestolen van hun portemonnee door vermoedelijk een 16-jarige zakkenroller uit Drachten. De diefstallen vonden plaats in of buiten horecagelegenheden op de Noord- en Zuidkade in Drachten.

De politie wist de zakkenroller rond 5.30 uur aan te houden op verdenking van diefstal. Bij zijn aanhouding had hij veel contant geld op zak. Er waren echter geen bankpasjes e.d. aanwezig. Een gedupeerde roept mensen op om zich te melden, als iemand een bankpasje heeft gevonden.