Lichaam vermiste man gevonden bij Visvliet

Publicatie: za 24 december 2016 13.20 uur

VISVLIET - Aan de provinciale weg N355 (Friesestraatweg) bij Visvliet is zaterdagochtend een lichaam aangetroffen in een sloot. De politie heeft gelijk een onderzoek ingesteld en daaruit is duidelijk geworden dat het gaat om het lichaam van de vermiste Meindert Sikkema (46 jaar).

Het slachtoffer was al enige dagen vermist en werd donderdag voor het laatst gezien.