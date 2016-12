Media Markt Drachten geopend op 2e kerstdag

Publicatie: za 24 december 2016 10.24 uur

DRACHTEN - Op Tweede Kerstdag is de Media Markt geopend van 12.00 tot 17.00 en wordt u feestelijk verwelkomt door de Kerstman. De vestiging in Drachten is makkelijk bereikbaar en u kunt er gratis voor de deur parkeren op 2e kerstdag. Ook de parkeergarage onder het Raadhuisplein zal voor deze gelegenheid geopend zijn. Hier kan u voor 2,50 een hele dag parkeren.



De hele maand december was Media Markt Drachten op werkdagen ’s avonds geopend. Op alle werkdagen koopavond zal doorgezet worden in het nieuwe jaar 2017. Vooral voor de mensen buiten Drachten biedt dit de mogelijkheid om 's avonds na het werk toch nog de winkel te kunnen bezoeken. Op de koopavonden kan er vanaf 18.00 uur gratis geparkeerd worden voor de deur (m.u.v. de donderdagavond).



Bezorging op dezelfde dag is tegenwoordig ook mogelijk bij de Media Markt in Drachten. Erg handig als bijv. je diepvries defect is of je wasmachine dienst weigert. Ook kan je thuis geholpen worden door de thuisdienst van Media Markt Drachten met alle denkbare problemen en uitdagingen.

Het vriendelijke en behulpzame team heeft veel kennis en ervaring en kan voor u allerlei oplossingen aandragen en met u meedenken zodat u ontzorgt wordt. Ook in de winkel zijn er startklare producten beschikbaar waardoor iedereen meteen kan genieten van zijn of haar aankoop zonder lang bezig te hoeven zijn met installeren. Dat zijn dingen waar je blij van wordt!



Alle medewerkers van Media Markt Drachten wensen u fijne dagen en een gelukkig 2017.