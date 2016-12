Drie genomineerden voor nieuwe gemeentedichter

Publicatie: vr 23 december 2016 17.13 uur

DRACHTEN -

Andries de Jong, Jan Ketelaar en Mark Spijkers. Deze drie heren zijn door de gemeente Smallingerland genomineerd voor de nieuwe gemeentedichter. Er werden in totaal 13 reacties ontvangen op de oproep voor een nieuwe gemeentedichter. De drie genomineerden werden geselecteerd door een jury.

De gemeente schreef deze zomer een verkiezing uit voor een nieuwe gemeentedichter. De opdracht was om een gedicht te schrijven over een actueel onderwerp in Smallingerland. Het gedicht mocht geschreven zijn in het Fries of het Nederlands. Het resultaat was een dertiental inzendingen. De jury boog zich deze week over het ingestuurde werk. Zij beoordeelden op onder andere kwaliteit en of het werk een breed publiek aanspreekt. De dichter zal immers moeten gaan schrijven voor de inwoners van Smallingerland. In willekeurige volgorde voldeden Andries de Jong, Jan Ketelaar en Mark Spijkers daar het beste aan.



Op vrijdag 13 januari staat de benoeming gepland van de nieuwe dichter in café Marktzicht in Drachten. Er wordt dan ook officieel afscheid genomen van de huidige dichter Winfried Bruinsma. De Jong, Ketelaar en Spijkers krijgen tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid hun gedicht voor te dragen aan de aanwezigen. Na het juryberaad maakt wethouder Marja Krans bekend wie Bruinsma's opvolger wordt en Smallingerland de komende twee jaar mag vertegenwoordigen.

De opdracht voor deze nieuwe gemeentedichter is om minimaal 5 gedichten per jaar te schrijven en eventueel voor te dragen. Het thema van de gedichten wordt aangeleverd door de gemeente.